“ليس هدية”.. الولايات المتحدة تعود إلى اليونسكو

هناء شروف

صادقت جلسة خاصة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قبل أيام، على قرار يعطي الضوء الأخضر لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة. يسمح القرار للولايات المتحدة باستئناف عضويتها في اليونسكو في 31 تموز الجاري، حيث سيكون لها الحق في التصويت والمؤهلات لانتخابها للمجلس التنفيذي في نهاية هذا العام. وتوقفت الولايات المتحدة عن تمويل اليونسكو بعد أن صوّتت الأخيرة على ضم فلسطين كعضو في عام 2011، وانسحبت منها في عام 2018 بحجة وجود “تحيز” وقضايا إدارية معادية للكيان الإسرائيلي.

وليس سراً أن ما دفع واشنطن للعودة إلى اليونسكو هو تصميم إدارة جو بايدن على تحويلها إلى ساحة جديدة لـ “المنافسة” الأمريكية. وعليه طلبت إدارة بايدن 150 مليون دولار لميزانية 2024 لتوجيه مستحقات ومتأخرات اليونسكو، حيث تتوقع الخطة طلبات مماثلة للسنوات التالية حتى يتم سداد الدين الكامل البالغ 619 مليون دولار، والذي حدث منذ عام 2011.

وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمام لجنة بمجلس الشيوخ عندما قدم الميزانية في آذار الماضي: “أعتقد بشدة أننا يجب أن نعود إلى اليونسكو مرة أخرى، ليس كهدية لليونسكو، ولكن لأن الأشياء التي تحدث في اليونسكو مهمة بالفعل”. وأضاف أن غياب الولايات المتحدة عن اليونسكو يسمح للصين بكتابة قواعد بشأن الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدتها الوكالة كملف إطار يوجه تطوير صناعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبدلاً من تعزيز التعددية، من الواضح أن واشنطن تعتزم تسليح اليونسكو، كما تفعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للدفاع عن قرارات أحادية الجانب وللاحتفاظ بهيمنتها.

ستكون هذه هي المرة الثانية التي تنضم فيها الولايات المتحدة إلى اليونسكو بعد أن كانت تعاني من نوبة هستيرية بسبب خروجها. لقد انسحبت في عام 1984 زاعمةً أن الوكالة كانت سيئة الإدارة، وفاسدة، وتستخدم لتعزيز المصالح السوفييتية، وعادت للانضمام إليها في عام 2003، قائلةً إن المنظمة “أصلحت”. إن الضحية التي تهاجم بها واشنطن اليونسكو، وتشيد بها وتقرر ما إذا كانت ستدفع مستحقاتها أو لا، تظهر بوضوح عدم احترام واشنطن للوكالة، وكذلك لأعضاءها الآخرين.

يجب على جميع أعضاء اليونسكو احترام التنوع الاجتماعي، وحمايته والسعي لتعزيز التفاهم والتعاون المتبادلين، وعلى الولايات المتحدة أن تثبت للعالم أنها تابت عن أسلوبها غير المسؤول في التعامل مع القضايا المتعلقة باليونسكو. وإذا استمرت في تقسيم الوكالة وفقاً للقيم والأيديولوجيات لغاياتها الضيقة، وتحويل المنظمة من منصة للتعاون والمساعدة المتبادلة إلى ساحة جديدة للألعاب الجيوسياسية، فإن انسحابها الثالث منها سيكون مجرد مسألة وقت، وسيجلب العار لها مرة أخرى، وسيغضب الأعضاء الآخرين.