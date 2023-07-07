مكتب مفوض الخارجية الصينية في هونغ كونغ: حماية الأمن الوطني أمر واجب

وكانت وزارة الخارجية الكندية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وعدد قليل من السياسيين الأمريكيين والأوروبيين أصدروا تصريحات سلبية تجاه الشرطة الصينية في هونغ كونغ التي تسعى للحفاظ على أمن البلاد من ممارسات القوى الانفصالية المناهضة.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم المكتب قوله: إنه ليست هناك دولة ستغض الطرف عن أي تواطؤ يعرض أمنها الوطني للخطر، مؤكدا أن هؤلاء السياسيين الغربيين افتروا على مبادئ سيادة القانون وقانون الأمن الوطني.

وقال المتحدث: إن هذه القوى الخارجة عن القانون تواطأت مع سياسيين أجانب مناهضين للصين في محاولة لتقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة، وهذا الأمر يتخطى الخط الأحمر في البلاد، وهو سلطة القانون لذا يجب إيقاف هؤلاء.

ودعا المتحدث الصيني الدول والسياسيين الغربيين إلى التوقف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، ومن بينها شؤون هونغ كونغ.