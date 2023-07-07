وزيرة الخزانة الأمريكية: فك الارتباط مع الاقتصاد الصيني يزعزع الاقتصاد العالمي
بكين – هونغ كونغ – سانا
اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن فك الارتباط بين الاقتصادين الأمريكي والصيني سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، وأن ذلك “سيكون من المستحيل عملياً”.
وخلال لقاء اليوم مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ قالت يلين وفقاً لوكالة فرانس برس: “نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم مع مجموعة من القواعد المنصفة، يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت”.
وتأتي تصريحات يلين بينما يدعو سياسيون أمريكيون منذ أشهر إلى (فك الارتباط) بين الاقتصادين، لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الآسيوية العملاقة وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية.
من جهةٍ أخرى، أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن رفض بلاده ومعارضتها، للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها بعض السياسيين الغربيين بشأن تعامل شرطة هونغ كونغ مع القوى المناهضة للصين.
وكانت وزارة الخارجية الكندية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وعدد قليل من السياسيين الأمريكيين والأوروبيين أصدروا تصريحات سلبية تجاه الشرطة الصينية في هونغ كونغ التي تسعى للحفاظ على أمن البلاد من ممارسات القوى الانفصالية المناهضة.
وقال متحدث باسم المكتب: إنه ليست هناك دولة ستغض الطرف عن أي تواطؤ يعرض أمنها الوطني للخطر، مؤكدا أن هؤلاء السياسيين الغربيين افتروا على مبادئ سيادة القانون وقانون الأمن الوطني.
وأضاف المتحدث: إن هذه القوى الخارجة عن القانون تواطأت مع سياسيين أجانب مناهضين للصين في محاولة لتقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة، وهذا الأمر يتخطى الخط الأحمر في البلاد، وهو سلطة القانون لذا يجب إيقاف هؤلاء.
ودعا المتحدث الصيني الدول والسياسيين الغربيين إلى التوقف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، ومن بينها شؤون هونغ كونغ.