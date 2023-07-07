وزيرة الخزانة الأمريكية: فك الارتباط مع الاقتصاد الصيني يزعزع الاقتصاد العالمي

اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن فك الارتباط بين الاقتصادين الأمريكي والصيني سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، وأن ذلك “سيكون من المستحيل عملياً”.

وخلال لقاء اليوم مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ قالت يلين وفقاً لوكالة فرانس برس: “نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم مع مجموعة من القواعد المنصفة، يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت”.

وتأتي تصريحات يلين بينما يدعو سياسيون أمريكيون منذ أشهر إلى (فك الارتباط) بين الاقتصادين، لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الآسيوية العملاقة وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية.