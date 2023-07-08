أمين عام اللجنة الأولمبية السورية ناصر السيد في ذمة الله

غيب الموت صباح اليوم أمين عام اللجنة الاولمبية السورية ناصر السيد عن عمر ناهز ٥٤ عاما بعد اصابته بجلطة دماغية قبل يومين.

ويعد ناصر السيد أحد أبرز الوجوه الرياضية التي ساهمت في ابراز دور اللجنة الاولمبية السورية وتصديرها للخارج خاصة في ظل الحرب الكونية التي شنت على سورية.

واتبع الفقيد عدة دورات بالإدارة والتنظيم و منها دورة الإدارة المتقدمة للمنظمات الرياضية ٢٠٠٨ في دمشق

– دورة قادة أولمبيين من الأكاديمية الأولمبية الدولية في أثينا/ اليونان ١٩٩٦

كما حصل على ماجستير في الإدارة التنفيذية للمنظمات الأولمبية (MEMOS) في لوزان- سويسرا ٢٠٠٩- ٢٠١٠.

مارس رياضة الكاراتيه وحصل فيها على الحزام الأسود

أما مهامه التي تقلدها في الاتحاد الرياضي العام :

– أمين عام اللجنة الأولمبية السورية منذ العام 2020 وحتى تاريخه

– المدير التنفيذي للجنة الأولمبية السورية ٢٠٠٨- ٢٠٢٠

– عضو لجنة القانون والدستور في الاتحاد الدولي للترياثلون

– رئيس الاتحاد السوري للترياثلون منذ عام ٢٠١٩ حتى تاريخه

– تولى مهام عضو وأمين عام الاتحاد السوري للترياثلون على التوالي منذ عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٩

– أمين عام الاتحاد العربي للترياثلون ٢٠٠٦- ٢٠١١

– عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للترياثلون

– عضو اتحاد غرب آسيا للترياثلون

– رئيس قسم الترجمة في الاتحاد الرياضي العام واللجنة الاولمبية السورية ١٩٩٥- ٢٠٠٨

– ترجمة معظم الدورات الفنية بالتضامن الأولمبي للمدربين بمختلف الألعاب

– شارك كإداري عام للمنتخبات في عدة دورات ألعاب أولمبية وآسيوية و متوسطية.

– متطوع مساعد اللجان الأولمبية الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة ٢٠٠٦

– عضو مجلس إدارة نادي قاسيون الرياضي ٢٠٠٠- ٢٠٠٣