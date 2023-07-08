8-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اكتشاف مستوطنة قديمة على جبال بامير عمرها 14 ألف عام

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

عثر خبراء معهد نوفوسيبيرسك للأثار والإثنوغرافيا التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا مع زملائهم من 8 دول، على بقايا مستوطنة قديمة على جبال بامير عمرها 14 ألف عام.
علماء معهد الآثار والإثنوغرافيا في نوفوسيبيرسك بالتعاون مع زملائهم من النمسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا والدنمارك وطاجيكستان وفرنسا، عثروا على هذه المستوطنة القديمة عندما كانوا يدرسون مأوى صخريا في شرق جبال بامير، حيث بفضل الطرق الحديثة حصلوا على معلومات تفيد بأن الناس عاشوا في هذه الجبال قبل حوالي 14 ألف عام. أي قبل ما كان يعتقد سابقا بفترة طويلة، نقلًا عن موقع “تاس”.

اقرأ أيضاً

عملاء “قسد” يختطفون 4 مدنيين في سميحان ويدهسون طفلة في الصور

زيادة متسارعة بأسعار خدمات المطاعم.. غرفة سياحة دمشق: لابد من زيادة الأسعار 30%

تركيب أول آلة إلكترونية لاستخراج خيوط الحرير