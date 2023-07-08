اكتشاف مستوطنة قديمة على جبال بامير عمرها 14 ألف عام

عثر خبراء معهد نوفوسيبيرسك للأثار والإثنوغرافيا التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا مع زملائهم من 8 دول، على بقايا مستوطنة قديمة على جبال بامير عمرها 14 ألف عام.

علماء معهد الآثار والإثنوغرافيا في نوفوسيبيرسك بالتعاون مع زملائهم من النمسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا والدنمارك وطاجيكستان وفرنسا، عثروا على هذه المستوطنة القديمة عندما كانوا يدرسون مأوى صخريا في شرق جبال بامير، حيث بفضل الطرق الحديثة حصلوا على معلومات تفيد بأن الناس عاشوا في هذه الجبال قبل حوالي 14 ألف عام. أي قبل ما كان يعتقد سابقا بفترة طويلة، نقلًا عن موقع “تاس”.