التعاوني السكني حماة يعزو سبب ضعف الجمعيات إلى عدم الالتزام بدفع الأقساط

حماة- حسان المحمد

عزا مدبر التعاون السكني في حناة أحمد ملحم ضعف وتيرة عمل الجمعيات السكنية إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء إضافة إلى عدم التزام المتخصصين بدفع ما يترتب عليهم من أقساط.

ويعتبر رؤساء جمعيات أن سبب عدم التزامهم بالتسديد هو المبلغ الكبير المفروض من كل عضو تعاوني إذ مطلوب منه 5 مليون ليرة كدفعة أولى لصالح مؤسسة الإسكان ليصار إلى تخصيصهم بمقاسم، مطالبين بإعادة النظر بقرار وقف منح القروض للجمعيات السكنية وذلك من أجل تلبية احتياجات الأعضاء من ذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من استلام مساكنهم، إضافة إلى إعادة النظر بفوائد القروض التي يتقاضاها المصرف.

وحول التخصيص بمقاسم جديدة، أوضح ملحم أن المؤسسة مددت المهلة للراغبين بشراء مقاسم في ضاحية الأمل السكنية النقارة، لكن لم تسدد سوى 4 جمعيات من أصل 120 جمعية تعاونية، رغم إبلاغ جميع الأعضاء بالمبالغ المترتبة عليهم والمدة الزمنية التي أمهلهم بها التعاون السكني، إلا أنه لم يكن هناك أي إقبال من الأعضاء.

ودعا ملحم إلى ضرورة دعم هذا القطاع من خلال منح مالية أو تأمين قروض مخصصة لكل جمعية ليصار إلى انطلاق العمل في هذا القطاع المهم.