موسكو – سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مقاتلة للقوات الأوكرانية من طراز سوخوي 27، ودمرت 17 طائرة مسيّرة ومخزناً ضخماً لصواريخ هيمارس الأمريكية على عدة محاور بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كذلك تم في محور دونيتسك القضاء على 500 عسكري أوكراني، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 الأوكراني، أما على محور كراسني ليمانسك، فقد تم القضاء على أكثر من 60 جندياً أوكرانياً، إضافةً إلى أكثر من 170 آخرين على محور زابوروجيه، كما ام تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 65.

وعلى محور كوبيانسك، تم القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتدمير رادار أمريكي الصنع، وعلى محور خيرسون، تم القضاء على 40 جندياً أوكرانياً، وتدمير دبابة.