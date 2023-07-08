وزير الكهرباء يتفقد المحطة الحرارية بحلب

حلب – معن الغادري

تفقد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل سير العمل ونسبة التأهيل في المحطة الحرارية بحلب.

وتحاور الوزير الزامل مع العمال والفنيين حول آليات العمل، كما ناقش مع إدارة الشركة الإيرانية المنفذة لأعمال التأهيل والصيانة مراحل العمل والإجراءات والحلول الفنية الفنية القابلة للتنفيذ، تمهيداً لوضع المجموعة الأولى في الخدمة بأقرب وقت ممكن، إذ وصلت الأعمال المنفذة حتى الآن إلى مراحل متقدمة، وذلك بالتزامن مع وضع الأسس القانونية اللازمة للتعاقد لتأهيل المجموعات /الثانية والثالثة والرابعة/ .

وفي تصريحه للصحفيين عقب انتهاء جولته التفقدية اعتبر الوزير الزامل أن الحصار الجائر المفروض على سورية، شكل عائقاً أمام جميع الأعمال المتعلقة بإعادة البناء والإعمار، خصوصاً بما يتعلق بتأمين قطع التبديل والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى ضرورة تنسيق العمل والإسراع بإنجاز الأعمال المطلوبة لإعادة تأهيل المحطة كاملة.

بقي الإشارة إلى أن المجموعة الخامسة في المحطة عاودت عملها بكامل طاقتها، ما انعكس ايجاباً على التغذية الكهربائية في المدينة، وأسهم في تخفيض ساعات التقنين.