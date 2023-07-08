14.28 مليوناً للوحتين غابتا عن الأنظار 200 عام

بيعت لوحتان للرسام الهولندي رامبرانت بقيتا بعيدتين عن الأنظار نحو 200 عام، إذ كانتا ضمن مجموعة خاصة، لقاء 14.28 مليون دولار ضمن مزاد أُقيم الخميس الماضي في لندن.

وكانت دار «كريستيز» تتوقع أن تحصد اللوحتان ما بين خمسة ملايين جنيه إسترليني وثمانية ملايين (أي ما يعادل 6,31 و10,12 ملايين دولار)، لكنّهما بيعتا مقابل 11,235 مليون جنيه استرليني (14,28 مليون دولار).

وبقيت هاتان اللوحتان الزيتيتان للرسام الهولندي الكبير في القرن السابع عشر ضمن العائلة نفسها حتى اكتشفهما خبير في دار المزادات المرموقة خلال تقييم روتيني.