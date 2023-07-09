الجيش الروسي يحبط هجماتٍ أوكرانيةً على عدة محاور

موسكو- سانا

أحبط الجيش الروسي هجماتٍ أوكرانيةً على العديد من محاور القتال، وقضى على نحو 600 جندي، ودمّر مستودعات للأسلحة الغربية، وأسقط 10 مسيّرات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن القوات الأوكرانية تكبّدت على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسنو ليمان خسائر كبيرة، تجاوزت 200 عنصر من الجيش والمرتزقة الأجانب، كما تم تدمير 4 دبابات وعدد من الآليات والمعدات العسكرية الغربية الصنع.

وحسب التقرير أحبطت القوات الروسية محاولات القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات استطلاع وتخريب، وتمكّنت من القضاء على 80 جندياً، وتدمير آليات عسكرية ومدافع ذاتية الحركة.

وفي محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانياً، وتدمير دبابة و8 عربات ونظام مدفعي أمريكي الصنع.

ووجّه سلاح الطيران والمدفعية ضرباتٍ دقيقةً لتجمّعات القوات الأوكرانية ومستودعات للأسلحة في منطقة زابوروجيه، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات مسيّرة في مناطق مختلفة.

وفي وقت سابق، أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة عسكرية أوكرانية، التوغّل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك ودمّرتها بالكامل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر عسكري روسي قوله: “دمّرت مدفعية قوات “الجنوب” الروسية قوة أوكرانية، حاولت التوغّل في منطقة أوبورنيك الرمادية على محور دونيتسك”، موضحاً أنه بفضل رجال الاستطلاع والمسيرات الروسية تم الكشف عن محاولة التسلل، حيث قصفت مدفعيتنا القوة المتسللة وقضت عليها.

إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخ كروز قرب منطقة كيرتش في جمهورية القرم، أطلقته القوات الأوكرانية اليوم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ودعا رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف عبر قناته في تليغرام حسب وكالة سبوتنيك سكان الجمهورية إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.

وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مستمر للأراضي الحدودية الروسية، بما في ذلك مناطق القرم وسيفاستوبول.

وشنّت القوات الأوكرانية في صباح يوم 22 حزيران الماضي هجوماً صاروخياً على الجسور الواقعة على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم، ما ألحق أضراراً جسيمة بجسر تشونغارسكي.

في سياق متصل، أعلن رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف العزم على ملاحقة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وجميع المتورّطين بالهجمات الإرهابية وأعمال التخريب في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن قسطنطينوف قوله: “تم البدء بملاحقة زيلينسكي بتهم تنظيم هجمات إرهابية وعمليات تخريبية في شبه الجزيرة”.

ولفت قسطنطينوف إلى أنه سيتم التركيز على الأضرار المادية نتيجة الأعمال الإرهابية وأعمال القتل التي نفّذوها في القرم بالدرجة الأولى، وعن المسيرات التي يوجّهونها إلى شبه الجزيرة ومجموعات التخريب والاستطلاع وأعمال تفجير خطوط السكك الحديدية، أي عن كل شيء يعملونه من خلال إرسال مخرّبيهم إلينا”.

وكانت مجموعة العمل التابعة للجمعية التشريعية لجمهورية القرم قامت في وقت سابق بجمع مواد حول حصار المياه والطاقة والغذاء والنقل في شبه الجزيرة، وأثبتت تورّط 12 أوكرانياً في تنظيم الحصار.