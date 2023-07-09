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9-يوليو-2023
نشرة الإعلانات-العدد 904/ يوم الاثنين 10-7-2023م/10 صفحات
بمشاركة أكثر من ألف تلميذ.. انطلاق مسابقات رواد الطلائع المركزية في ريف دمشق.. الشوفي: مسابقات الرواد فعاليات نوعية تقدّم مهارات ومواهبَ طلاب المدارس
العدد 17456 الاثنين 10-7-2023
بايدن ينعى رسمياً طموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو
مدفيديف يهدّد بقصف منشآت نووية في أوكرانيا وأوروبا إذا استُهدفت المحطات النووية الروسية
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17456 الاثنين 10-7-2023
الاعداد PDF
صحيفة البعث
9-يوليو-2023
العدد 17456 الاثنين 10-7-2023
←
بايدن ينعى رسمياً طموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو
بمشاركة أكثر من ألف تلميذ.. انطلاق مسابقات رواد الطلائع المركزية في ريف دمشق.. الشوفي: مسابقات الرواد فعاليات نوعية تقدّم مهارات ومواهبَ طلاب المدارس
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