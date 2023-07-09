 انطلاق مسابقات رواد الطلائع المركزية

انطلقت في محافظة ريف دمشق اليوم الدورة الـ40 لمهرجان مسابقات رواد الطلائع التي تقيمها منظمة طلائع البعث على مستوى سورية، بمشاركة 1153 من الرواد على مستوى المحافظات بمختلف الاختصاصات من طلاب الصف الخامس والسادس بمرحلة التعليم الأساسي.

وتتضمن المسابقات اختبار الرواد في مجالات الثقافة والفصاحة والخطابة والقصة والشعر والمقالة واللغة الإنكليزية والموسيقا والمسرح والرياضة التي تشمل كرتي الطائرة والريشة والشطرنج، مروراً بمجال الإعلام والعلوم التقنية التي تضم الفيزياء والعلوم والكيمياء وعلوم الحاسوب والإلكترون.

ويتضمن برنامج المهرجان الذي يختتم بعد غد الثلاثاء إلى جانب المسابقات فعاليات ترفيهية ونشاطات سياحية للوفود المشاركة في مناطق النبك ويبرود ودير عطية.

وكانت محافظة ريف دمشق استقبلت أمس وفود أطفال منظمة طلائع البعث المشاركين في مسابقات الرواد.