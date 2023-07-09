9-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

 انطلاق مسابقات رواد الطلائع المركزية

البعث أونلاين 

انطلقت في محافظة ريف دمشق اليوم الدورة الـ40  لمهرجان مسابقات رواد الطلائع التي تقيمها منظمة طلائع البعث على مستوى سورية، بمشاركة  1153 من الرواد على مستوى المحافظات بمختلف الاختصاصات من طلاب الصف الخامس والسادس بمرحلة التعليم الأساسي.

وتتضمن المسابقات اختبار الرواد في مجالات الثقافة والفصاحة والخطابة والقصة والشعر والمقالة واللغة الإنكليزية والموسيقا والمسرح والرياضة التي تشمل كرتي الطائرة والريشة والشطرنج، مروراً بمجال الإعلام والعلوم التقنية التي تضم الفيزياء والعلوم والكيمياء وعلوم الحاسوب والإلكترون.

ويتضمن برنامج المهرجان الذي يختتم بعد غد الثلاثاء إلى جانب المسابقات فعاليات ترفيهية ونشاطات سياحية للوفود المشاركة في مناطق النبك ويبرود ودير عطية.

وكانت محافظة ريف دمشق استقبلت أمس وفود أطفال منظمة طلائع البعث المشاركين في مسابقات الرواد.

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