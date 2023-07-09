9-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

بحث قضايا قطاع الصناعات الجلدية

البعث أونلاين 
عقد في وزارة الصناعة اجتماع مع ممثلي قطاع الصناعات الجلدية في اتحاد الحرفيين في محافظتي دمشق وحلب تم خلاله بحث الصعوبات التي تواجه حرفيي صناعة الأحذية، والمتمثلة في تأمين حوامل الطاقة والمواد الأولية ومقرّات للعمل، ومقترحات الحفاظ والنهوض بهذا القطاع، وآليات تشجيع الحرفيين للعودة إلى العمل والإنتاج بهدف دعم الصناعة الوطنية التي تعتمد على التصنيع المحلي بجميع مراحلها.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أشار إلى ضرورة استنهاض الصناعات الحرفية وإعادة ألقها في ظل الظروف الراهنة، عبر تشكيل لجان متخصصة في كل المحافظات من خلال مديريات الصناعة لسبر واقع الحرفيين وتأمين التسهيلات لهم وتقييم واقع محلاتهم وورشهم وترخيص المنشآت الحرفية الغير مرخصة.
كذلك، تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التي يتم العمل على إجراءاتها الإدارية والقانونية لضبط عمل معقبي المعاملات.

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