بيت العنكبوت الممزق

تقرير اخباري

لم تكن عملية جنين الاستعراضية التي نفذها الكيان الصهيوني بالطائرات والدبابات سوى حلقة من مسلسل الشرخ الكبير الذي يعيشه هذا الكيان، ولعل في تصريح رئيس “الشاباك” الأسبق عامي أيالون، وقبله وزير الدفاع المقال، يوآف غالانت، بأن الشرخ داخل الكيان أعمق من أي وقت مضى، أكبر دليل على تمزق بيت العنكبوت.

تظهر المعطيات والدراسات أن المجتمع الإسرائيلي اليوم هو عبارة عن مجتمع ممزق اجتماعياً، وثقافياً، وأيدولوجيا، وهذا أمر طبيعي بحسب حركة الهجرة، ففي الخمسينيات والستينيات كان المجتمع الإسرائيلي مجتمعاً أيدولوجياً، حيث انتهجت مجموعة من المهاجرين في هذه السنوات سياسة “دمج الجاليات” و”الصهر”، واستيعاب مجموعات المهاجرين الشرقيين على اختلاف العادات والثقافات فيما بينهم، لكن لم تتم عملية الدمج الاجتماعي للمهاجرين الشرقيين، وبالتالي بدأت جذور الانشقاق والتمييز مع المهاجرين الغربيين.

ترتكز أزمة المهاجرين من الغرب على مفهوم أوروبي لأمم الفترة الكولونيالية، في حين مثل الشرق الأساس التقليدي المحدد، وهذا يفسر سياسة التمييز المقصودة ضد المهاجرين الشرقيين لتنحيتهم بحجة غياب المهارات التعليمية المهنية لديهم.

منذ 1948 ظهرت أبعاد ذلك التمييز في سياسة الاستيطان التي تم تنفيذها، حيث كان الهدف المعلن لهذا الاستيطان طرد الفلسطينيين، ولكن كان الهدف غير المعلن هو إبعاد المهاجرين الشرقيين من مراكز المدن إلى المناطق الحدودية التي تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين.

من هنا يعتبر التوزيع الاجتماعي مقياساً لتحديد نسبة اللامساواة الكبيرة، والتقسيم الطبقي. صحيح إن التناقض في توطين المناطق الحدودية يكمن في أنه وبشكل ظاهري كان توطيناً هدفه تقوية وتعزيز ما يسمى “المشروع القومي الإسرائيلي”، لكنه في الحقيقة وضع بذور الانقسام والتفسخ والصراع. ومن أبرز شواهد التمييز والتهميش التي يتعرض لها الشرقيون “السفرديم” هو تدني حصصهم في الأملاك والسكن والتعليم وفرص العمل عن تلك المتاحة لليهود “الأشكناز”.

بمعنى آخر، حافظت البنية السياسية الإسرائيلية التي تدعي أنها “ديمقراطية إجماعية” على وضع الشرخ الإثني والطبقي والتناقض الأيدولوجي. ولاحقاً استغلت أحزاب اليمين الضعف في حزب العمل لينتهي المشهد بـ”انقلاب” عام 1977 لصالح اليمين للمرة الأولى منذ عام 1948، لتنتقل البنية السياسية الإسرائيلية من “ديمقراطية إجماعية” إلى “ديمقراطية أزموية”، أي ديمقراطية لا تفلح في رأب الصدع الطائفي الطبقي الأيدولوجي.

وفي الوقت نفسه حدث انقلاب في مكانة الأحزاب الدينية، فالحركة الدينية الصهيونية “المفدال” التي كانت في الخمسينيات والستينيات حزباً متديناً تعامل في الأساس بأمور الدين والدولة وكان حليف حزب العمل، أصبح في السبعينيات حزباً أصوليا يمينياً متطرفاً يمثل جمهور المستوطنين في الأراضي المحتلة. وأخذت أحزاب المتدينين المتشددين “الحراديم” التي تمثل المتدينين الأرثوذكس، مكان “المفدال” في أمور الدين والدولة.

لذلك ما يحدث الآن على الساحة الإسرائيلية هو مواءمة بين التدين واليمينية المتطرفة في مقابل العلمانية الليبرالية واليسارية، فمنذ الرابع من كانون الثاني الماضي يعيش الكيان واحدة من أسوأ أزماته السياسية والاجتماعية، إذ لا تزال المظاهرات مستمرة ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، رغم الأزمات التي يصدرها نتنياهو هنا وهناك للتخفيف من وطأة ارتدادات المظاهرات المتمثلة في تسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، وحتى إلى داخل حزب الليكود نفسه.