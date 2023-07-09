تجهيز مواقع جديدة للتنزه الحراجي في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

كشف مدير حراج طرطوس الدكتور فادي ديوب عن تجهيز عدة مواقع للتنزه الحراجي، وأخرى “للزيب لاين” ضمن المحافظة، إذ يجري تأمين البنية التحتية اللازمة لها مع كافة التجهيزات المطلوبة، لوضعها في الخدمة قريباً جداً، مشيراً إلى أهمية توفير أماكن للتنزه مخدمة ومجهزة لاستقبال الزوار، وخاصة في المحافظات السياحية كاللاذقية وطرطوس، وسعياً لتنظيم زيارة المواطنين لمواقع الغابات والحراج وضمان عدم تخريبها كون هذه المواقع تشكل المتنفس الأهم لشريحة كبيرة من المواطنين.

وأوضح ديوب أن المواقع المقترحة التي يتمّ العمل على تجهيزها في طرطوس شملت عدة أماكن تمّ اختيارها بعناية، مع مراعاة التوزع الجغرافي في المحافظة، والقرب من الطريق العام، والطرق الفرعية، والحفاظ على معايير السلامة العامة للزوار من حيث طبوغرافيا التضاريس والمخاطر الأخرى، كأن لا يكون في الموقع نباتات نادرة ومهدّدة بالانقراض، وألا يكون هناك أثر سلبي على مكونات التنوع الحيوي في الموقع، والمواقع هي: (موقع برج الصبي الحراجي بانياس- وموقع كاف الحمام الشيخ بدر- غابة الجوبة في منطقة الشيخ سعد- وغابة تيشور منطقة الدريكيش- وغابة المولى حسن في القدموس- وجبل النبي متى في الدريكيش)، لافتاً إلى اختيار مواقع جديدة للزيب لاين في منطقة القدموس- السميحيقة والتي ترتفع 600 م عن سطح البحر وتبعد عن طرطوس 55 كم، ومنطقة الشيخ بدر- بنمرة والتي ترتفع 420م عن سطح البحر وتبعد عن طرطوس 41 كم، وستكون تلك المواقع قابلة للتوسع مستقبلاً وإضافة أماكن جديدة للخارطة السياحية الحراجية.

وبيّن مدير الحراج أن هذه المناطق الحراجية سيتوفر فيها الفرصة أمام الزوار للتنزه بشكل منظم، وتأمين خدمات ومستلزمات التنزه الأساسية لهم من خلال تجهيز الموقع بالبنى التحتية ومنافذ لبيع الاحتياجات الرئيسية لهم، آملاً أن يكون تأهيلها فرصة لخلق مصادر دخل إضافية للمجتمع المحلي، وتعزيز دور المجتمع المحلي بحماية الغابات، ورفع الوعي البيئي لدى رواد مواقع التنزه الحراجي والمجتمع المحلي، وتشجيع تعزيز المبادرات الشعبية للمنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية في دعم مواقع التنزه الحراجية.