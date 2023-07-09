ترميم مخبز صبورة الآلي في حماة

حماة- ذُكاء أسعد

تتواصل أعمال صيانة وترميم الفرن الآلي في صبورة المتضرّر جراء الزلزال الأخير، إذ بيّن مدير الفرن صلاح الخضر أن العمل جارٍ الآن بوتيرة سريعة وسيتمّ الانتهاء منه خلال 10 أيام كحدّ أقصى، ولاسيما أن المدة المحدّدة لعمل الشركة هي 45 يوماً، مشيراً إلى أن العقد المبرم بين المنظمة والشركة، ينصّ على ضرورة توقف المخبز عن العمل حتى نهاية الترميم والإصلاح، لذلك تمّ إيقاف العمل بالفرن لمدة 10 أيام وتمّ استجرار الخبز لسكان البلدة من مراكز أخرى.

ولفت الخضر إلى القيام بعزل سطح المخبز بطريقة فنية حديثة تُقدّر بمسافة ألف و200 متر، إضافة إلى ترميم البطانة البيتونية للجدران الخارجية والداخلية مع عملية تبطين ورش خارجي، وإصلاح كافة الأبواب الخشبية وتغيير كامل في دورات المياه من تمديد وسيراميك وتبديل كافة الأبواب والشبكة الكهربائية، كما تمّ تقديم عجانة بسعة 150 كيلو وتغيير في مدخل الإدارة وتركيب رخام ومتابعة عملية التهوية في صالة الإنتاج وتركيب شفاطات هواء، إلى جانب تقديم قطع تبديل لخط الإنتاج، وبناء ثلاثة منافذ بيع في البلدة.