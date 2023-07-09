حماة.. ضبوط وغرامات بعشرات الملايين لمخالفات تموينية متعدّدة

حماة – البعث أون لاين

ضبطت دوريات حماية المستهلك بحماة مواد فاسدة بمشغل حلويات، حيث بيّن مصدر لـ”البعث أون لاين” أن الدوريات أتلفت الكمية حسب الأصول، فيما تمّ ضبط محطة للمحروقات بالإتجار بكمية 3400 لتر بينزين، وتغريم المخالف نحو 50 مليون ليرة، كما تم ضبط صهريج توزيع محروقات بالتلاعب بالكمية المعبأة عبر إزالة الغطاء الزجاجي والتلاعب بالأرقام، حيث بلغت قيمة التغريم نحو 10 مليون ليرة.

كذلك تم ضبط مخالفات في عدد من المخابز بمنطقة مصياف لجهة نقص وزن ربطة الخبز، وتغريم المخالفين بمبلغ نحو 50 مليون ليرة، إضافةً إلى ضبط معمل للألبسة لعدم تقديم بيان كلفة.