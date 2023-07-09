رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح بنقل مادتي الشعير والتبن بين المحافظات، وفق شهادة منشأ ورخصة نقل متضمنة جهة المقصد (محافظة-منطقة..) صالحة لمدة 3 أيام تمنح بالنسبة للعضو الإفرادي من الوحدة الإرشادية، وبالنسبة للتعاوني من المنظمة الفلاحية.

كما وافق على توصية المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالرقة ومؤسسة الإسكان العسكرية الفرع (402) بدير الزور، لتزفيت طريق شويحان من الـ كم (صفر) إلى الـ كم 28.500، وذلك بهدف تسهيل عودة الأهالي إلى المناطق المحررة في المحافظة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة للطرق والجسور، لتنفيذ مشروع إكمال المحلق الشرقي مع تفرعاته (الوتد 25 + 90 إلى 13) في المدينة الصناعية بحسياء، وذلك نظراً لأهمية وحيوية المشروع لتخديم المدينة الصناعية، بما يسهم بتسهيل حركة نقل مستلزمات الإنتاج من المنطقة الصناعية وإليها.

كما تمت الموافقة على توريد وتركيب وبداية تشغيل آلة ندف القطاعة وكافة العوادم وتنظيفها مع كامل ملحقاتها في الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية، وعلى المصادقة على العقد المتعلق بإجراء عمرة ميكانيكية لاستبدال طقم الأنابيب بالكامل للمرجل باستطاعة 40 طناً بخا/سا مع تقديم كافة الأعمال والمواد اللازمة في شركة سكر حمص، وذلك بهدف تأمين استمرار عمل معمل الخميرة في الشركة.