طقس اليوم.. الجو صيفي عادي وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، بينما يكون غائماً جزئياً على المنطقة الساحلية مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: