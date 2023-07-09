مؤتمر الأحزاب العربية: مخططات الاحتلال في الغجر وكفرشوبا اعتداء على السيادة اللبنانية

بيروت – سانا

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية اليوم الاعتداءات الصهيونية المتمادية على جنوب لبنان، ولا سيّما في منطقة كفرشوبا وبلدة الغجر.

وقال الأمين العام للمؤتمر قاسم صالح في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم: إن ما يجري في بلدة الغجر هو اعتداء جديد على السيادة اللبنانية، وينبئ بتطوّر خطير.

وأشار صالح إلى أن المخططات الصهيونية المتمثلة في بناء سياج شائك وإنشاء ‏جدار إسمنتي حول كامل بلدة الغجر، تعني السعي إلى إعادة احتلالها وفصلها عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، موضحاً أن ذلك يترافق مع اعتداءات إسرائيلية بقصف محيط بلدة كفرشوبا، وفرض قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل منها وإخضاعهما لإدارتها.

وأضاف صالح: نُدين هذه الإجراءات الخطيرة، ونحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقوات اليونيفيل بالإضافة إلى الكيان الصهيوني تبعات هذه الإجراءات وما قد ينتج عنها.

وشدّد صالح على تأييد مؤتمر الأحزاب للدولة والجيش والشعب في لبنان باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمنع هذه الاعتداءات الصهيونية، إضافةً إلى تأييد جهود المقاومة اللبنانية وحقها في تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وصون السيادة الوطنية والدفاع عنها في وجه أي اعتداء سافر.