9-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

مقتل امرأة وانهيار 15 مبنى في أمطار تعتبر الأغزر منذ 20 عاما في الهند

البعث أونلاين 

لقيت سيدة مصرعها ودُمر 15 مبنى نتيجة هطول أمطار تعتبر الأغزر خلال العشرين عاما الماضية، في العاصمة الهندية دلهي.

وذكرت قناة NDTV أن امرأة تبلغ من العمر 58 عاما، تدعى رانجيت كور، توفيت جراء انهيار جدار عليها بسبب الأمطار الغزيرة.

ووفقا للقناة، أسفرت الأمطار الغزيرة عن غمر منطقة كونوت بليس، التي تعد أحد أهم المناطق التجارية في دلهي بالمياه.

وفي اليوم السابق صدرت أوامر لما يقارب 200 ألف شخص في غرب اليابان بالإخلاء بسبب هطول الأمطار.

وفي نهاية شهر حزيران أيضا تضرر حوالي 500 ألف شخص من الفيضانات في الهند.

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