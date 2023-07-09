مقتل امرأة وانهيار 15 مبنى في أمطار تعتبر الأغزر منذ 20 عاما في الهند

لقيت سيدة مصرعها ودُمر 15 مبنى نتيجة هطول أمطار تعتبر الأغزر خلال العشرين عاما الماضية، في العاصمة الهندية دلهي.

وذكرت قناة NDTV أن امرأة تبلغ من العمر 58 عاما، تدعى رانجيت كور، توفيت جراء انهيار جدار عليها بسبب الأمطار الغزيرة.

ووفقا للقناة، أسفرت الأمطار الغزيرة عن غمر منطقة كونوت بليس، التي تعد أحد أهم المناطق التجارية في دلهي بالمياه.

وفي اليوم السابق صدرت أوامر لما يقارب 200 ألف شخص في غرب اليابان بالإخلاء بسبب هطول الأمطار.

وفي نهاية شهر حزيران أيضا تضرر حوالي 500 ألف شخص من الفيضانات في الهند.