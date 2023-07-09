منتدى الأعمال السوري العماني الثلاثاء المقبل

تنطلق أعمال منتدى الأعمال السوري العماني الذي يقيمه مجلس الأعمال المشترك تحت عنوان تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في العاصمة العمانية مسقط.

وتقام فعاليات المنتدى الذي يستمر يومين في فندق الكمبنسكي في مسقط بحضور وزيري الاقتصاد في البلدين بالتزامن مع عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية العمانية.

وسيرافق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال زيارته إلى سلطنة عُمان ومشاركته في المنتدى، وفدٌ اقتصادي كبير يتألف من 60 رجل أعمال يمثّلون مختلف القطّاعات الاقتصادية والاستثمارية في سورية، وسيشاركون في الجلسة الافتتاحية والجلسات الثنائية (بي 2 بي) يومي الثلاثاء والأربعاء.

ودعا مجلس الأعمال السوري العماني جميع رجال الأعمال للمشاركة في هذا الملتقى، بما يساعدهم على تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعريف المستثمرين العمانيين بفرص الاستثمار الموجودة في سورية، وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الأخير رقم 18 لعام 2021، والذي يمنح الكثير من المزايا والتسهيلات التي تحفز على الاستثمار.