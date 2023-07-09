مهايني وكريزان بطلا المرحلة الثانية من بطولة السرعة والدريفت

توّج المتسابق أحمد كريزان بالمركز الأول في سباق الدريفت الثاني من بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت التي ينظمها نادي السيارات السوري برعاية وزارة السياحة.

وحل بالمركز الثاني المتسابق عمرو حمشو، وجاء مرهف شويكي بالمركز الثالث في أول حضور له هذا الموسم ضمن منافسات البطولة.

وعلى صعيد سباق السرعة الثاني لم يحالف الحظ بطل السباق الأول إبراهيم زعويط بالوجود ضمن المراكز الثلاثة الأولى، حيث ذهبت الصدارة في هذه المرحلة للمتسابق معاذ مهايني، وحل ثانياً المتسابق مازن النجار، وجاء وصيف السباق الأول معاذ قادري بالمركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول لفئة السحب الأمامي للإنتاج التجاري المتسابق إبراهيم زعويط، فيما نال كأس المركز الأول للفئة الثامنة معاذ مهايني وكأس الفئة الثانية محمد الكسم وذهب كأس الفئة الأولى للمتسابق زاهر دحكول.

وكذلك في كل مرحلة من البطولة أقيم سباق خاص بالمواهب الجديدة في رياضة السيارات (غو سبيد)، فذهب المركز الأول للمتسابق ضياء قبس، وحل ثانياً محمد خير نشواتي، وجاء ثالثاً أكرم مريري.

نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور سامر الخضر أشار في تصريح لـ سانا إلى التطور الكبير الذي تشهده رياضة السيارات في سورية على المستوى الفني للمتسابقين وعلى مستوى الحضور الجماهيري الذي يزداد في كل سباق رغم المسافة البعيدة للحلبة، إضافة إلى دخول جيل جديد من منظمي السباقات تم اعدادهم بالشكل الأمثل ووفق المعايير المطلوبة.

ولفت عدد من المتسابقين إلى قوة المنافسة والتحدي الكبير والأجواء الحماسية التي رافقت البطولة، والتي فرضها الوجود الكبير لجمهور عشاق رياضة السرعة على أرض الحلبة، بينما نوه عدد من منظمي السباق بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح السباق، وإخراجه بالصورة وفق المعايير الأساسية وفي مقدمتها سلامة المتسابقين.