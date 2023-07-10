إحباط محاولات أوكرانية لاستهداف منشآت في القرم وروستوف وكالوغا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين عن محاولة فاشلة من جانب القوات الأوكرانية هدفت إلى قصف القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ من طراز “إس – 200” المضادة للطائرات.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أنّ “في يوم التاسع من تموز قام نظام كييف بمحاولة فاشلة لمهاجمة أهداف في القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ إس – 200 المضادة للطائرات التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية.

وبحسب الإفادة التي قدمها رئيس الأركان العامة للقوات الجوية فيكتور أفزالوف إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف فإنه تم تدمير 4 صواريخ.

وأشار البيان إلى أنّ منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين طراز إس – 200 وقام نظام الحرب الإلكترونية باعتراض عبر عملية تشويش صاروخين آخرين.