اختناقات مياه الشرب تستحوذ على مناقشات مجلس ” اللاذقية”

اللاذقية – مروان حويجة

استأثرت مشكلة اختناقات مياه الشرب في المدينة وريفها بالحيّز الأوسع من مناقشات مجلس محافظة اللاذقية في جلسته الثانية من الدورة العادية الرابعة ،حيث شهدت الجلسة مداخلات ساخنة انتقدت واقع مياه الشرب ونقص التغذية وعدم اتخاذ حلول المعالجة برغم الوعود الكثيرة.

وأشارت المداخلات إلى المشكلة المزمنة لمياه الشرب في بلدة كسب جراء الاعتبارات الشخصية والمزاجية والمحسوبية من البعض المعني بتوزيع المياه ، وكثرة الشكاوى على نقص المياه في التجمّعات السكنية في ريف جبلة ، وعدد من مناطق المحافظة ، إضافة إلى ملاحظات حول عكارة المياه ومواصفتها وضرورة فحصها عند ورود شكوى ،وغيرها من ملاحظات ومداخلات حول دور المؤسسة وواجبها في إيصال المياه أيّا كانت المبررات والظروف.

وبدوره مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب قدّم إجابات وتوضيحات حول القضايا المطروحة والمشكلات المزمنة المعروضة للمعالجة ، وبرغم كثافة التوضيحات إلّا أنّها لم تكن مقنعة لعدد من الأعضاء الذين طرحوا معاناة مياه الشرب في ضوء الأولوية للمعالجة الفعلية التي أكدوا عليها مراراُ وتكراراً .

وكان مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد البحري علي أحمد قد عرض واقع الاستثمار الموسمي للأملاك البحرية وأسس ومعايير استثمار المواقع ، وتسوية أوضاع بعض المراكب خلال المدة الممنوحة المحددة في إعلان المديرية وإجراءات المديرية في مجال مراقبة الصيد البحري ومنع الصيد الجائر ، وخطة مكافحة التلوث البحري .

واعتبر رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب أن كل ما جرى طرحه من ملاحظات وقضايا ومشكلات ستتم متابعتها والتدقيق فيها والتأكيد على تصويبها ومعالجتها ، مشيراً إلى تشكيل لجنة للوقوف على واقع توزيع مياه الشرب في كسب ، داعياً إلى تقديم مذكرات خطية من الإدارات المعنية بالقضايا المطروحة .

من جهته المحافظ عامر اسماعيل هلال أكد أهمية كل ما يطرح من قضايا خدمية تستوجب المتابعة والمعالجة.