استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية دير نظام

سانا – الأرض المحتلة

استُشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها قرب القرية أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني ما أدّى لاستشهاده.

وباستشهاد الشاب يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الضفة وقطاع غزة المحاصر خلال العام الجاري إلى 199 شهيداً.

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين في الضفة.

وذكرت وكالة وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدّة أحياء في مدينة الخليل وقرية شيوخ العروب شمالها وبلدات بيت ريما في رام الله وسلوان ومخيم شعفاط في القدس، واعتقلت 5 فلسطينيين، بينما اعتقلت السادس على أحد حواجزها شرق القدس.

إلى ذلك، أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينياً في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة على هدم محليه التجاريين.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأجبرته على هدم محليه التجاريين.

من جهة أخرى، اعتدت قوات الاحتلال على أصحاب البسطات في عدد من شوارع القدس، ومنعتهم من عرض بضاعتهم في منطقة باب العامود في البلدة القديمة.