الجو صحو بشكل عام وسديمي مغبر في بعض المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً وصحواً بشكل عام، بينما يكون غائماً جزئياً على المنطقة الساحلية، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر فوق تلك المناطق، وسديميا مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية باستثناء منطقة البادية تكون شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو صيفياً عادياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديميا مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….