الدفاع الروسية: الولايات المتحدة وكندا تكثّفان عمليّات تجنيد المرتزقة لمساعدة نظام كييف

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة وكندا كثفتا من عمليات تجنيد المرتزقة، لمساعدة نظام كييف في حشد المزيد من القوات.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه “بسبب انخفاض الطلب على التدريب القتالي من أجل نظام كييف في بولندا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تعمل الأجهزة الاستخباراتية على تكثيف أنشطتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يتم تنفيذ هذا العمل عبر البعثات الخارجية الأوكرانية بمساعدة أجهزة المخابرات الغربية، وخاصة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والشركات العسكرية الخاصة التي تسيطر عليها”.

وأضافت: “على خلفية فشل موجة تعبئة أخرى في أوكرانيا ومن أجل إخفاء الخسائر الكارثية بين أفراد القوات المسلحة لأوكرانيا كثف نظام كييف التجنيد في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، لجذب مرتزقة أجانب”، موضحة أنه وصل في المجموع منذ الـ24 من شباط عام 2022 إلى أوكرانيا 11675 مرتزقاً أجنبياً من 84 دولة، للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ووصل أكبر عدد من المرتزقة إلى أوكرانيا في آذار ونيسان 2022، ولكن بعد الخسائر الأولية انخفضت وتيرة وصولهم بشكل حاد.

وتابعت الوزارة: إن المجموعات الأكثر عدداً وصلت من بولندا (أكثر من 2600 شخص) ومن الولايات المتحدة وكندا (900 شخص أو أكثر لكل منهما) ومن جورجيا (أكثر من 800 شخص) ومن بريطانيا ورومانيا (700 شخص أو أكثر لكل منهما) ومن كرواتيا (أكثر من 300 شخص) وكذلك من فرنسا ومن سورية في الأراضي المحتلة من تركيا (200 شخص أو أكثر لكل منهما).

وذكرت أنه بدءاً من الـ30 من حزيران الماضي تم بشكل موثوق تأكيد مقتل 4845 فرداً من المرتزقة الأجانب، أغلبيتهم العظمى من الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية أثناء الأعمال القتالية، وفرّ 4801 مقاتل أجنبي آخر من أراضي أوكرانيا بعد أن تعاملوا مع موقف نظام كييف تجاههم، واليوم يواصل 2029 فرداً من المرتزقة العمل في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء استجواب الجنود الأوكرانيين الأسرى لا يحاسب قادة القوات المسلحة الأوكرانية العاملة على خط التماس عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب، حيث ترمي القيادة الأوكرانية وحدات يقودها في المقام الأول مرتزقة أجانب في هجمات انتحارية على المواقع الروسية، ويتم تنظيم إجلاء المرتزقة الجرحى وفقاً لمبدأ الانتظار وفقط بعد إجلاء الجنود الأوكرانيين.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صدّ محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور، ومقتل أكثر من 600 مسلّح ومرتزق خلال المعارك.

وجاء في البيان اليومي للوزارة عن سير العملية العسكرية الخاصة الروسية: إن القوات الروسية صدّت خلال الـ24 ساعة الماضية محاولات هجومية أوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

ففي محور دونيتسك، قتل ما يصل إلى 275 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الرابع والعشرين الأوكراني بالقرب من مدينة توريتسك في دونيتسك.

وفي محور كراسني ليمانسك، تمّ صدّ هجمات واستهداف تجمّعات للألوية 21 و63 و67 الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك، ونتيجة العمليات قتل ما يصل إلى 85 جندياً أوكرانياً، ودمّرت مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا.

وفي محور جنوب دونيتسك، تم صدّ هجمات وأحبطت عمليات تخريب في دونيتسك وزابوروجيه، أما في محور زابوروجيه فتم استهداف تجمّع لقوات اللواء 106 وقتل 150 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز دي 20.

وفي محور كوبيانسك، تم صدّ الهجمات وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 65 عسكرياً، وفي محور خيرسون قتل أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير عتادهم العسكري، كما تم استهداف مركز قيادة اللواء 47 للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه ومن مدينتي نيكولاييف وكراماتورسك، وتم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة لهذه القوات.

وتمكّنت وسائط الدفاع الجوية الروسية من اعتراض 5 صواريخ من الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “اس 200″، كما تم تدمير ثماني مسيّرات أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن محاولة فاشلة من جانب نظام كييف هدفت إلى قصف القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بالصواريخ.

وقالت الوزارة في بيان اليوم حسب وكالة سبوتنيك: “في يوم التاسع من تموز قام نظام كييف بمحاولة فاشلة لمهاجمة أهداف في القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ “إس – 200″ المضادة للطائرات التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية”.

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمّرت صاروخين أوكرانيين طراز “إس – 200″، وقام نظام الحرب الإلكترونية بعملية تشويش على صاروخين آخرين.

من جهة ثانية، أعلن نائب المدير العام لشركة “روستيخ” الحكومية الروسية لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، فلاديمير أرتياكوف أن روسيا ضاعفت إنتاج مقاتلات “سو 34” و”سو 35″، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال أرتياكوف في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “قطاع الطيران ضمن اختصاصنا، وتماشياً مع مواقف عدة، قمنا بمضاعفة عدد الطائرات المقاتلة التي نصدّرها إلى وزارة الدفاع مثل “سو30″، و”سو34″ و”سو35″ فهي فعّالة جداً على خط الاشتباك، وتسهم بشكل كبير في إنجاز مهام من عمليتنا العسكرية الخاصة”.

وأشار أرتياكوف إلى زيادة إمدادات بعض الأنواع من الأسلحة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة عدة مرات، وتابع: “لن أكشف أرقاماً دقيقة، لكن بالكمية، عشرات المرات لبعض الأنواع، أو حتى مئات المرات.. أما فيما يتعلق بذخيرة الدبابات، فإنها زادت عشرات المرات، وبشكل عام تضاعف حجم إمداد الذخيرة بعشرات ومئات المرات”.