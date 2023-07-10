10-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

بدء العمل بخدمة بطاقة زائر  لتعبئة البنزين

البعث أونلاين 

أعلنت وزارة النفط عن بدء العمل اليوم بخدمة بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية التي تمكن السوريين المغتربين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة مادة البنزين أوكتان 90 لآلياتهم من كل محطات الوقود العاملة العامة والخاصة وأوكتان 95 من محطات الوقود التي تبيع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن شراء هذه البطاقة من جميع منافذ البيع العائدة للمصرف التجاري السوري بكل فروعه بالمحافظات والكوات المتواجدة على المنافذ الحدودية وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة ثلاثة أشهر يتم تفعيلها بمجرد الدخول إلى النافذة الإلكترونية وإدخال رقم البطاقة، مشيرة إلى أن سعر اللتر الواحد هو دولار وعشرة سنتات للأوكتان 90، ودولار و20 سنتاً للأوكتان 95.

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