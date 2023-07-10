بدء العمل بخدمة بطاقة زائر  لتعبئة البنزين

أعلنت وزارة النفط عن بدء العمل اليوم بخدمة بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية التي تمكن السوريين المغتربين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة مادة البنزين أوكتان 90 لآلياتهم من كل محطات الوقود العاملة العامة والخاصة وأوكتان 95 من محطات الوقود التي تبيع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن شراء هذه البطاقة من جميع منافذ البيع العائدة للمصرف التجاري السوري بكل فروعه بالمحافظات والكوات المتواجدة على المنافذ الحدودية وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة ثلاثة أشهر يتم تفعيلها بمجرد الدخول إلى النافذة الإلكترونية وإدخال رقم البطاقة، مشيرة إلى أن سعر اللتر الواحد هو دولار وعشرة سنتات للأوكتان 90، ودولار و20 سنتاً للأوكتان 95.