بدء تعقيم بذار القمح المستلمة من الحقول الإكثارية بحمص

حمص – البعث أون لاين

بدء فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حمص عمليات غربلة وتعقيم القمح المستلم من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس مهدي محمود انه يتم يومياً غربلة وتعقيم من ٧٥ إلى ١٠٠ طن من بذار القمح.

يشار إلى أن الفرع يواصل عمليات استلام القمح والشعير، حيث تم استلام نحو ٣٠٠٠ طن من بذار القمح، و ١٦٥ طن من بذار الشعير، في حين تسعى خطة الفرع لاستلام ٥٠٠٠ طن من بذار القمح، و ٣٠٠ طن من بذار الشعير .