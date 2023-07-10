11-يوليو-2023

جريدة البعث

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تشرين بطلاً لكأس الجمهورية لكرة القدم

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توج فريق تشرين بلقب كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه على الوحدة بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب تشرين في دمشق وسط حضور جماهيري كبير.

هدف اللقاء الوحيد سجله خالد مبيض في الدقيقة العشرين من الشوط الأول، فيما لم تفلح محاولات البرتقالي العديدة لتسجيل التعادل مع تألق حارس تشرين أحمد مدنية.

اللقب هو الأول لتشرين في المسابقة بعد أن خاض سابقاً المباراة النهائية خمس مرات دون أن يتمكن من الظفر بالكأس ، بينما لم يتمكن الوحدة من تحقيق البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

 

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