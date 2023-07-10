تشرين يغازل كأس الجمهورية.. وجماهيره تنتظر اللقب الأول

اللاذقية- خالد جطل

ساعات قليلة تفصل عشاق نادي تشرين عن الفرحة بتتويج فريقهم بطلاً لكأس الجمهورية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي الذي يبحث عن لقب يصالح به جماهيره بعد أن فقد لقب الدوري هذا الموسم.

رئيسُ نادي تشرين الدكتور أمير إسماعيل أكد لـ”البعث” أن نهائي الكأس سيكون عرساً رياضياً وطنياً، وأن عيون لاعبي تشرين تغازل الكأس الغالي.

وأشار إسماعيل إلى أن كلّ جماهير اللاذقية تقف وراء فريق تشرين الباحث عن لقبه الأول في المسابقة، مضيفاً: رأيت في عيون لاعبينا نظرة الثقة بالفوز والتتويج باللقب، وبدا ذلك من خلال تفانيهم بالتدريبات رغم الإرهاق والتعب نتيجة ضغط المباريات.

من جهته أوضح المدير الفني لفريق تشرين محمد اليوسف أن البحارة على أتمّ الجهوزية لدخول المباراة النهائية بروح معنوية عالية والفوز باللقب، رغم صعوبة المهمة والمصاعب التي رافقت وترافق الفريق حتى النهائي، ومنها ضغط المباريات وعدم القدرة على استشفاء اللاعبين، فضلاً عن الإصابات وغياب ثلاثي المنتخب الأولمبي وتأثير ذلك سلبياً على أداء الفريق، مشدداً على أن هناك إصراراً وتحدياً من جميع اللاعبين لتقديم مباراة قوية تليق باسم نادي تشرين وتاريخه.

يُذكر أن فريق تشرين سبق له أن خاض نهائي الكأس خمس مرات من قبل لكنه لم ينجح في الظفر باللقب في أيّ منها.