تنفيذ 45 شبكة ري حديث في الغاب

حماة – أون لاين – ذكاء أسعد

بيّن المهندس أنس العثمان مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث في الغاب ، أنه تم تنفيذ 45 شبكة خلال هذا العام متنوعة بين رذاذ وتنقيط، وميني سبلنكر الشائعة لدى الفلاحين باسم الرذاذ الضبابي، وذلك من خلال منح قروض للمزارعين بقيمة 460 مليون من المبلغ الإجمالي للشبكات المنَفَّذة البالغ مليار و146 مليون ليرة لمساحة 700 دنم، في مناطق شيزر، حيالين، السقيلبية، قلعة المضيق، كرناز، التوينة، خنيزير وديمو.

وأكد العثمان وجود 15 شبكة يتم الآن استكمال الإجراءات المتعلقة بها للبدء بتنفيذها كالإستعلام المصرفي من المصرف المركزي في دمشق ووضع الحجوزات ورهن العقار لضمان حق الدولة على كامل المساحة ليتم بعدها الأمر من قبل المصرف لمباشرة الشركة بتنفيذ الشبكة الموصوفة.