رفع سقف الدعم للأبحاث المقبولة بالدراسات العليا

أقرّ مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي رفع سقف الدعم للأبحاث المقبولة، وفق الإعلانات الخاصة بالدراسات العليا لطلاب الماجستير والدكتوراه.

ووافق المجلس خلال اجتماع عقد على اعتماد الدفعة الأخيرة من مشاريع الأبحاث العلمية المقبولة للدعم ضمن الإعلان الرابع لاستقبال طلبات الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه “، واعتماد مشاريع الأبحاث العلمية المقبولة للدعم في إطار الإعلان الخامس لاستقبال طلبات الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه”، إضافةً لاعتماد المشاريع البحثية المقبولة ضمن الإعلان الرابع الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية.

وناقش المجلس آلية منح الباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا الحاصلين على الدعم المالي من الصندوق، وقاموا بنشر أبحاثهم داخلياً وخارجياً، مكافأة مالية تشجيعية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد أهمية توسيع آفاق دعم البحث العلمي وفق الخطة الوطنية التنفيذية والتي لها انعكاس إيجابي على عملية التنمية في المجال العلمي والاجتماعي والاقتصادي، مشيراً إلى الدعم الذي يقدمه الصندوق بتقديم التمويل المناسب لمشاريع الأبحاث المتميزة ذات القيمة التطبيقية، والتشجيع على نشر الأبحاث العلمية في المجلات المعتمدة داخلياً وخارجياً.