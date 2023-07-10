سورية تشارك في أولمبياد الفيزياء العالمي باليابان

تشارك سورية في أولمبياد الفيزياء العالمي لعام 2023 الذي تنطلق منافساته اليوم في اليابان، وتستمر لغاية الـ 17 من شهر تموز الجاري، وبمشاركة 87 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمثل سورية في هذه المنافسات فريق الأولمبياد الوطني للفيزياء الذي يضم الطلاب محمود محمد زاهر عيروض من محافظة حلب مدرسة المشرق الخاصة وعامر عصام الدالي من ريف دمشق مدرسة الباسل للمتفوقين في صحنايا وعمار راقد مسعود من محافظة حماة ثانوية شطحة وأنس علي ميه من اللاذقية المركز الوطني للمتميزين.

يذكر أنها المشاركة العالمية العاشرة لسورية في الأولمبياد العالمي للفيزياء، وكان حصل فريقنا العالمي العام الماضي على ميدالية برونزية وأربع شهادات تقدير.