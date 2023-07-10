فضية وبرونزية للشطرنج في منافسات الدورة العربية.. وتوقعات بالمزيد من التتويج

واصلت منتخباتنا الوطنية تحصيل الميداليات في الدورة العربية الخامسة عشرة المقامة حالياً في الجزائر، حيث نجح منتخبنا في الشطرنج للرجال والسيدات باعتلاء منصات التتويج بعد غياب طويل عن الأجواء العربية.

رئيسُ اتحاد الشطرنج علي عباس أكد لـ”البعث” أن المشاركة في الدورة كان قوية بسبب تواجد عدد من اللاعبين واللاعبات أصحاب التصنيف الدولي المتقدم، مضيفاً: رغم قلة الاستعداد للدورة إلا أن لاعبي ولاعبات منتخبنا كانوا عند حسن الظن بهم، وبصراحة كانت التركيز بالرجال على المنافسة على الميدالية الذهبية، وكنا متخوفين من منتخب الجزائر إلا أن منتخبنا نجح بالفوز عليه، وفوجئنا بمستوى منتخب الإمارات والخسارة معه هي التي أبعدتنا عن الحصول على الميدالية الذهبية، ليحقق منتخبنا الذي ضم اللاعبين طلال حلواني، طلال الزعيم، آرام آدم، بشير عيتي، مالك قونيه لي الميدالية الفضية للفرق.

أما بالنسبة لمنتخب السيدات فبيّن عباس أن منتخبنا لم يكن بالمستوى المطلوب وافتقدت اللاعبات الخبرة الكافية في مثل هذه الدورات، ولعلّ الخسارة غير المستحقة والمفاجأة أمام العراق في بداية المنافسات كان لها تأثير سلبي على أداء اللاعبات (أفاميا المير ومنار خليل ورولا المحمود وضحى فرحة وفاطمة الزهراء) في بقية المباريات، وهي التي أدّت إلى تراجعنا للمركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية للفرق، مشيراً إلى أن الفوز على قطر كان له نكهة خاصة كون المنتخب القطري ضمّ لاعبة مجنسة هي بطلة العالم.

وأضاف عباس: ينتظر لاعبي ولاعبات المنتخب منافسة قوية في منافسات الفردي التي تنطلق يوم غدٍ في مدينة قسنطينة، والأمل موجود بالتتويج بأكثر من ميدالية وخاصة في فئة الرجال، لصعوبة المهمّة لدى السيدات بسبب مشاركة لاعبات مصنفات عالمياً.

يُشار إلى أن منتخبنا للرجال فاز على كل من موريتانيا (3.5-1.5) نقاط وعلى الصومال (4-0) وعلى الجزائر “ب” (2.5-1.5) وخسر أمام الإمارات (1-3) وفاز على الجزائر “أ” (3.5-1.5) وعلى العراق (4-0). أما منتخب السيدات ففاز على موريتانيا (4-0) وفاز على قطر (3-1) وخسر أمام العراق (1.5-3.5) وأمام الإمارات (1-3) وفاز على الجزائر “ب” (3.5-0.5) وعلى الجزائر “أ” (3.5-1.5) وتعادل مع فلسطين (2.5-2.5) وكان منتخب الإمارات للرجال والسيدات قد حصل على الميدالية الذهبية في الفئتين.

عماد درويش