قطنا يشارك في ندوة “الرغيف العربي ٢٠٢٣”

شارك وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بالندوة التي أقامتها اليوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” والاتحاد العربي للصناعات الغذائية في يوم الرغيف العربي 2023.

وقدم عرضاً عبر تطبيق الزوم في المركز العربي أكساد تحت عنوان “القمح الذهب الأصفر.

وتحدث الوزير عن موقع الزراعة في الاقتصاد العالمي والعربي وفي الاقتصاد السوري وأهم التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي المحلي والأمن الغذائي، والتي تتمحور حول الأزمة السورية والأزمات المتلاحقة الإقليمية والدولية وأثرها في ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإنتاج، وتخريب البنى التحتية وعلى رأسها شبكات الري الحكومية والآبار وأثر ذلك على المساحات المروية، وتخريب مراكز تقديم الخدمات الإرشادية والبيطرية والبحثية والتكلفة الباهظة لإعادة تأهليها، والحصار الاقتصادي وأثره في القدرة على استيراد مستلزمات الإنتاج أو المنتجات الغذائية بحد ذاتهاد وانخفاض المستوى التكنولوجي للإنتاج، وبالتالي انخفاض إنتاجية وحدة المساحة والوحدة الحيوانية، والتغيرات المناخية والاعتماد على الزراعة البعلية وتواتر حالات الجفاف وتغيرات الحرارة وشح الموارد المائية، وضعف الإقبال على الاستثمار في الزراعة نظراً لارتفاع المخاطرة بالنسبة لرأس المال.

واستعرض الوزير أهم أصناف القمح في سورية.

وأوضح الوزير أهم العوامل التي يجب مراعاتها في اختيار أصناف القمح، كنوع القمح حيث يزرع في سورية القمح بنوعية القاسي (قمح الدورم) والطري(قمح الخبر)، ويحدد اختيار النوع عوامل اقتصادية وبيئية واجتماعية استهلاكية، ومناطق الزراعة كون لكل صنف متطلباته البيئية.

وأشار الوزير إلى أن التبن الناتج عن عمليات الحصاد يعد من المصادر المساعدة في تغذية المواشي، ويتباين إنتاج التبن حسب الأصناف والظروف البيئية، وهي تعادل إنتاج الحب أو أكثر ويعود ذلك حسب متوسط طول الصنف (طويل أو متوسط الطول) ويقدر معامل التحويل بـ (1 -1.5) من إنتاجية الحب (1 حب =1-1.5 تبن).

كذلك، ينتج عن طحين القمح مادة النخالة العلفية التي تستخدم كعلف لتغذية الثروة الحيوانية، كما ينتج عنه مادة النخالة السكرية التي تستخدم في تصنيع بعض المواد الغذائية لغناها بالألياف حيث يصنع منها الرغيف لمرضى السكر ولمعالجة السمنة المفرطة وذلك لقلة محتواها من العناصر الغذائية وخاصة السكرية “خبز النخالة والخبز السكري الخاص بمرض السكري وبعض أنواع البسكويت”.