لافروف: روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تدعم سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها

موسكو – سانا

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة الحل السياسي للأزمة فيها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو في ختام الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: “تحدّثنا بشكل مفصّل حول الوضع في سورية، ولدينا موقف مشترك بدعم سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم حق السوريين في تقرير مستقبل بلدهم، وشدّدنا على الحلّ السياسي الشامل للأزمة، وأيضاً بناء العلاقات بين سورية ومحيطها، ورحّبنا بعودتها إلى جامعة الدول العربية، فهذا يؤثّر بشكل إيجابي في الأجواء بشكل عام في المنطقة”.

من جهةٍ أخرى، كشف لافروف عن نموّ التبادل التجاري بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 11 مليار دولار، والحفاظ على اتجاه إيجابي في التجارة المتبادلة التي زادت خلال العام الماضي بأكثر من 6 بالمئة مقارنة مع العام الذي قبله.

وأكّد لافروف أن العلاقات بين روسيا ودول الخليج مبنية على الاحترام، معرباً عن استعداد بلاده مواصلة بيع الحبوب للشركاء العرب والوفاء بجميع التزاماتها، وتلبية جميع الاحتياجات، لافتاً إلى أنه لا توجد عقبات أمام ذلك.

ولفت لافروف إلى أن المشاركين في الحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي شدّدوا على أنه لا بديل عن احترام المبادئ الأساسية للتواصل بين الدول والقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

من جانب آخر، رحّب وزير الخارجية الروسي باستئناف العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وإيران في العاشر من آذار الماضي برعاية الصين، معتبراً أن استئنافها سيسهم في خلق جو يتسم بالإيجابية في المنطقة بأسرها.