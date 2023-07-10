لافروف: ضرورة التعاون بين روسيا ودول الخليج وفق أسس استراتيجية

موسكو- سانا

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة زيادة التعاون المشترك بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الجانبين لديهما كل الإمكانات لذلك وفق أسس استراتيجية ومنهجية.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقده اليوم مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس، أشار لافروف إلى أن المشاركين في الاجتماع سيناقشون مواضيع مدرجة على جدول الأعمال، تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفير فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية من جهة أخرى، وسيتبنون بياناً مشتركاً عقب انتهائه.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي: إن “دول مجلس التعاون الخليجي مهتمة وتسعى جاهدة لتمديد صفقة الحبوب لتوريد الحبوب الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود، التي ستؤدّي إلى تخفيف العواقب الإنسانية للأزمة والاستجابة للتحدّيات الغذائية”.

من جانبه، أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية، وقال في كلمته خلال الاجتماع: “نرحّب بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوّراً، ونسعى لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، قال البوسعيدي: إن “الأزمة الأوكرانية لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين، ويجب تحكيم لغة الحوار وحل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار، ونحن ملتزمون بدعم كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والسلام وتعزيز التواصل والحوار بين الأطراف المعنية”.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري هو السادس من نوعه في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع التعاون بينهما، بينما عُقد الاجتماع الأول في أبو ظبي عام 2011، في حين عُقد الاجتماع الثاني بالعاصمة السعودية الرياض في عام 2012.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عُمان ومملكة البحرين والكويت وقطر.

من جهة ثانية، أكّد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاهتمام الدولي بالاقتصاد الروسي يزداد رغم جميع محاولات الغرب لعزله.

ونقل موقع RT عن ميشوستين قوله خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى “إينوبروم” المنعقد في مدينة يكاترينبورغ الروسية: “نرى أن الاهتمام بالاقتصاد الروسي يتنامى على الرغم من كل محاولات الخصوم لعزلنا عن سلاسل الإنتاج العالمية والطرق اللوجستية والأنظمة المالية”.

ولفت ميشوستين إلى حضور أكثر من 1000 شركة من أكثر من 35 دولة ممثلة في منتدى إينوبروم هذا العام، ما يعني ازدياد الرغبة الدولية في التعرّف على فرص الاستثمار في روسيا.

يُذكر أن مدينة يكاترينبورغ الروسية تستضيف من الـ10 حتى الـ13 من الشهر الحالي منتدى إينوبروم الصناعي، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من40 ألف مشارك.

إلى ذلك، أكّدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن التجارة المتبادلة بين روسيا والصين مرشحة لأن تتجاوز مستوى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة انترفاكس عن ماتفيينكو قولها بعد اجتماع عقدته اليوم مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في إطار زيارتها الرسمية للصين: على الرغم من كل الصعوبات والقيود غير القانونية ومحاولات تقييد التنمية في بلادنا، فإن التجارة “بين روسيا والصين” تنمو بشكل مطّرد، وبوتيرة أعلى من السابق، لذلك هناك جميع الأسباب للتأكيد أنه بحلول نهاية هذا العام سيتخطى التبادل التجاري حاجز الـ200 مليار دولار.

ولفتت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلى أن أكثر من 70 بالمئة من التسويات المتبادلة بين روسيا والصين تتم في الوقت الحالي بالعملات الوطنية، معربة عن ثقتها بأن يكون للصداقة الروسية الصينية، والتعاون الروسي الصيني، مستقبل عظيم.