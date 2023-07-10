مشاريع “الزيب لاين” في طرطوس بحاجة للتخديم

طرطوس – لؤي تفاحة

تشكّل مشاريع “الزيب لاين” في طرطوس أحد أهم مقاصد الجذب السياحي والتعريف بالمناطق المنفذة بها.

وتحدث مدير المشروع فواز غنام عن أهمية المشروع وما يقدّمه للحركة السياحية في المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع انطلق منذ أربع سنوات، ولكن تمّ تطويره بعد ذلك ليجاري الحركة والإقبال، بعد إضافة خط “سكاي بايك” وهو الأعلى والأطول في العالم، كما تمّت إضافة معلق خشبي للمشي فوق الوادي على ارتفاع شاهق بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل السلامة والأمان لذلك.

وأوضح غنام أنهم بانتظار الموافقات اللازمة من أجل إضافة خطي ذهاب، وبالتالي يكون للمشروع خطان (ذهاباً وإياباً)، كما سيتمّ إطلاق مشروع مخيم (بيْي) دائم بالقرب منه، مطالباً بضرورة العمل على توسيع الطرقات ضمن القرية وتعبيدها، ولاسيما بالنسبة للطريق الواصل إلى الوادي السياحي من الطريق العام مباشرة.

من جانبه، أشار مدير سياحة طرطوس، المهندس بسام عباس، إلى أن هذا النشاط يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المهتمين والمجموعات السياحية والعائلات، الأمر الذي يتطلّب تحسين الخدمات وجودة المحيط في مناطق إقامته التي أصبحت مقصداً لعدد كبير من الزوار، ولاسيما من جهة تعبيد الطرقات وتوسيعها، ويمكن تمويلها من خلال اعتمادات من الموازنة الاستثمارية للمحافظة أو من خلال إعانات يمكن تقديمها للوحدات الإدارية المعنية باعتبارها ذات صفة سياحية أو تنموية، موضحاً أنه سيتابع الموضوع مع الجهات المعنية.

بدوره، طالب عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع السياحة في محافظة طرطوس رئيف بدور بضرورة أن يتمّ تشميل هذه المواقع السياحية بالتخديم، ولاسيما ما يخصّ البنية التحتية من طرق خدمية بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى من وحدات إدارية وغيرها من أجل تنشيط السياحة، ولاسيما الشعبية منها، وأيضاً من أجل تنمية هذه المناطق وتخديمها بما تحتاجه.

يُشار إلى أن مشاريع “الزيب لاين” تمّ افتتاحها العام الماضي في كلّ من منطقة السميحقية في جرد العنازة والشيخ بدر.