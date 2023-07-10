ناريشكين: الخارجية الأمريكية محرّك لمحاولات تشويه الأحداث في روسيا

موسكو – واشنطن- سانا

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين: إن وزارة الخارجية الأمريكية تحوّلت إلى محرّك لكل محاولات تشويه حقيقة الأحداث في روسيا وما يحيط بها.

ونقل المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية عن ناريشكين قوله: “إن روسيا تعرب عن أسفها لما تحوّلت إليه الوزارة، حيث أصبحت بقيادة الوزير أنتوني بلينكن ومساعدته للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وآخرين مثلهما مكبّاً لقمامة المعلومات، ومحاولات تشويه صورة روسيا”.

وأشار ناريشكين إلى أن الخارجية الأمريكية “طالبت وسائل الإعلام الأمريكية بتوجيه عملها نحو روسيا، والعمل على إحداث تحرّكات تخريبية، والمهمّة المحدّدة على وجه التحديد إدخال فكرة الحاجة إلى إحداث صراع عنيف ضد السلطات في روسيا حتى التمرّد المسلح”، لافتاً إلى أن “من أبرز خطط السلطات الأمريكية محاولة تصوير الخونة من المعارضين الروس الفارين والذين يشاركون في الأعمال التخريبية والإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في روسيا نماذج ملهمة لجيل الشباب”.

من جهتها، اعتبرت السفارة الروسية في واشنطن أن التصريحات الأمريكية المتعلقة بنقل الذخائر العنقودية إلى كييف تمثل اعترافاً بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقالت السفارة في بيان اليوم وفقاً لموقع روسيا اليوم: “لقد أولينا اهتماماً لتصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بشأن إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية، حيث اعترف المسؤول بحكم الأمر الواقع بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب أثناء النزاع الأوكراني، وأعلن صراحة أن المدنيين سيموتون بسبب الأسلحة الأمريكية العنقودية”.

وفي وقت سابق، أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.

وتعدّ القنابل العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صدّقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تنضمّا إليها.

إلى ذلك، وصف الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد هاس الولايات المتحدة بأنها أكبر خطر يهدّد ليس فقط الأمريكيين بل العالم برمّته، مؤكداً أن أمريكا تحوّلت إلى مصدر للتهديد الأمني، وعدم الاستقرار على الصعيد الدولي.

واعتبر هاس في سياق مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن التهديد القادم من الولايات المتحدة ذاتها، وما يشكّله هذا التهديد من مخاطر على العالم بأسره تجاوز ما يمكن أن يواجهه الأمريكيون من تهديدات خارجية، وذلك في خضم تفكك النظام السياسي الأمريكي.

وأشار هاس إلى أن الولايات المتحدة تحوّلت إلى المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في العالم، ومثال يأبى أحد أن يقلّده أو يحذو حذوه بالديمقراطية.

ولفت هاس إلى أن موقف الولايات المتحدة بين دول العالم أصبح مهتزاً، وغير موثوق، إذ إن أمريكا لم تعُد قادرة على أداء دورها بشكل ناجح، وهذا يؤدّي إلى ابتعاد حلفائها وأصدقائها عنها على حدّ قوله.

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحدّ من التسلح قسطنطين غافريلوف اليوم، أن المفاوضات مع نظام كييف بشأن الوضع في أوكرانيا، أصبحت في الوقت الراهن مستحيلة.

ونقل موقع (RT) عن غافريلوف قوله: إن “الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على جرّ نظام كييف إلى طاولة المفاوضات في حال أرادت ذلك”.