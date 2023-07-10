٨٦٦٠ طناً كمية الأقماح المسلمة بطرطوس

طرطوس – دارين حسن

تتواصل عملية استلام محصول القمح من المزارعين في محافظة طرطوس وسط إجراءات ميسرة وتسهيلات كبيرة وإقبال واسع من المزارعين، حيث بلغت كمية الأقماح المسلمة لتاريخه ٨٦٦٠ طناً.

مدير فرع السورية للحبوب، المهندس تمام إبراهيم، أكد لـ “البعث” أن محصول القمح هذا الموسم أفضل من سابقه، كما أن عمليات استلام الأقماح تتواصل بعد أن مضت الذروة والعملية حاليا بخواتيمها.

بدوره بين مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني، المهندس قصي عبد اللطيف، أن القيمة التي تم دفعها للمزارعين ثمن أقماح مسوقة بلغت لتاريخ اليوم حوالي ٢٢ مليار و١٥٧ مليون ليرة، مؤكداً أن الصرف يتم بشكل مباشر دون أي تأخير ودون وجود عقبات حتى الآن.

من جهته، أشار مدير فرع مؤسسة إكثار البذار، المهندس شريف درويش، إلى أن عمل الفرع يقتصر على تأمين بذار القمح للمزارعين، إذ تم تأمين ١٠٤٨ طنا من بذار القمح لموسم ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣، في حين تم تأمين ٩٣٠ طنا العام الماضي، أي بزيادة ١٠٠ طن، وكان سعر مبيع طن بذار المؤسسة هذا العام للمزارعين كأفراد أو للجمعيات الفلاحية مليونين و٧٥٠ ألف ليرة، موضحا أنه يتم منح البذار من الشهر العاشر حتى الشهر الأول من كل عام.

وأشار رئيس اتحاد فلاحي طرطوس، فؤاد علوش، إلى جودة المحصول هذا العام والتسهيلات المقدمة من الجهات المعنية لتسيير استلام القمح من المزارعين بما يخدمهم ويخدم العملية الإنتاجية، إذ تم تأمين المازوت لزوم عمل الحصادات والدرّاسات والحراثة كما تم تأمين الأسمدة، لافتاً إلى صعوبات رافقت مزارعي القمح هذا الموسم لجهة غلاء مستلزمات الإنتاج، مطالبا بتأمين الأسمدة الآزوتية بموعدها المحدد، وتوفير مادة المازوت لنقل المحصول إلى مراكز الحبوب بالسعر المدعوم، إضافة إلى رفع سعر كيلو القمح ليكون حافزا للمزارعين للاستمرار في زراعته والتوسع في المساحات المزروعة كونه محصول استراتيجي مهم.