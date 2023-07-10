11-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

بحث مجالات التعاون بين التربية والأونروا

البعث أونلاين 

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في سورية أمانيا مايكل إيبي تعزيز مجالات التعاون، ولا سيما في مجال توفير الكتب المدرسية.

ولفت الوزير طباع إلى حرص الوزارة على دعم عمل “الأونروا” لتحقيق جودة العملية التربوية، منوها بمشاركة أطر الوكالة في الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة لكوادرها الإدارية والتدريسية.

بدوره أعرب إيبي عن شكره للحكومة السورية لدعمها وكالة الأونروا، ولا سيما في مجال استخدام 40 مدرسة حكومية كدوام مسائي بعد تدمير عدد من مدارس الوكالة خلال الحرب، والحصول على الكتب المدرسية، ودعم البرامج المختلفة.

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