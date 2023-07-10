بحث مجالات التعاون بين التربية والأونروا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في سورية أمانيا مايكل إيبي تعزيز مجالات التعاون، ولا سيما في مجال توفير الكتب المدرسية.

ولفت الوزير طباع إلى حرص الوزارة على دعم عمل “الأونروا” لتحقيق جودة العملية التربوية، منوها بمشاركة أطر الوكالة في الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة لكوادرها الإدارية والتدريسية.

بدوره أعرب إيبي عن شكره للحكومة السورية لدعمها وكالة الأونروا، ولا سيما في مجال استخدام 40 مدرسة حكومية كدوام مسائي بعد تدمير عدد من مدارس الوكالة خلال الحرب، والحصول على الكتب المدرسية، ودعم البرامج المختلفة.