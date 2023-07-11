استشهاد عسكري وإصابة شرطيين بانفجار عبوة ناسفة بريف درعا

درعا – سانا

استشهد عسكري، وأُصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على أوتستراد دمشق بريف درعا الشمالي.

مصدر في قيادة شرطة درعا ذكر لمراسلة “سانا” أن “إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة بجانب أوتستراد دمشق-درعا، وفجروها عن بعد أثناء مرور دورية أمنية مشتركة ما أدّى إلى استشهاد عسكري، وإصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي”.

ولفت المصدر إلى أنه “تم نقل عنصري الشرطة الجريحين إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج، في حين حضرت وحدات من الهندسة العسكرية وبدأت بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات أخرى”.