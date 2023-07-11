السفير آلا يلتقي رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية

القاهرة – سانا

استقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية خالد بن محمد منزلاوي السفير حسام الدين آلا سفير الجمهورية العربية السورية بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، وذلك بمناسبة استلام السفير آلا مهام عمله.

وقدّم الأمين العام المساعد التهنئة للسفير آلا على توليه منصبه الجديد، مؤكّداً أهمية العمل سوية لما فيه تحقيق أهداف وغايات جامعة الدول العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.