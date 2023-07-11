13-يوليو-2023
Latest:
أخبارصحيفة البعث

السفير آلا يلتقي رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية

بشار المحمد

القاهرة – سانا   

استقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية خالد بن محمد منزلاوي السفير حسام الدين آلا سفير الجمهورية العربية السورية بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، وذلك بمناسبة استلام السفير آلا مهام عمله.

وقدّم الأمين العام المساعد التهنئة للسفير آلا على توليه منصبه الجديد، مؤكّداً أهمية العمل سوية لما فيه تحقيق أهداف وغايات جامعة الدول العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

You May Also Like

بلانك: أعضاء إدارة ترامب أغبياء وكاذبون وخطرون

hassan

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويسمح للمستوطنين باستباحته

yazan

تجدد ثوران بركان اتنا الايطالي

محمد عباس