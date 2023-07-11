الشؤون الصحية في دمشق: 7 سيارات جوالة لمكافحة البرغش وتنفيذ 509 إغلاقات منذ بداية العام

دمشق- ميس خليل

أوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور قحطان إبراهيم لـ”البعث” أن عدد الضبوط المنفذة من قبل المديرية وعناصرها منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 7153، بينما وصل عدد الإغلاقات إلى 509، في حين بلغ مجموع الإنذارات 212، ويتمّ اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمنع أي مخاطر وقذارة في فصل الصيف، والاستمرار بالحملات اليومية على مختلف الأسواق، وخاصة ما يخصّ اللحوم الفاسدة ونتر الفروج، مشيراً إلى أن عدد المراقبين الصحيين الذي يعملون بشكل فعلي يبلغ 30 مراقباً فقط.

وبيّن إبراهيم أنه بالنسبة لموضوع رش المبيدات لمكافحة الحشرات “البرغش” هناك مايقارب الـ 7 سيارات تجول بشكل يومي على مختلف أحياء المدينة مجهزة بكل المستلزمات، مع العلم أنه يتمّ الرش بناء على الشكاوى من قبل المواطنين ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي وإرسال عمال الشؤون الصحية للأماكن التي تشتكي من الحشرات، مشيراً إلى أن الورشات تقوم بالبخ الضبابي مساءً والبخ الرذاذي خلال الفترة الصباحية، وخاصة حول ضفاف الأنهار وفي المساحات الخضراء ضمن المدينة، مؤكداً أن الرش الضبابي لا يعطي نتيجة كبيرة في حين الرش الرذاذي يعطي نتيجة أفضل، ويتم يومياً رش ما يقارب 1500 لتر رذاذي، منوهاً بأن الرش مرتبط بكمية المازوت التي يتمّ توريدها للمديرية، وكلما كانت الكمية أكبر كان الرش أكثر.

وأوضح مدير الشؤون الصحية أنه يتمّ أخذ عينات يومياً لمياه دمشق بشكل دوري من مياه الفيجة عن طريق السبيل أو من ماء النهر للتأكد من سلامتها، لأن هذه المياه تسقي المزروعات التي هي أساس طعامنا، والمياه في دمشق سليمة 100%.

أما ما يخصّ موضوع الكلاب الشاردة، فقد بيّن إبراهيم أن سبب انتشارها هو هجرتها من الريف إلى المدينة، ناهيك عن مكبات القمامة، ويتمّ التخلص يومياً التخلص من 8 أو أكثر من الكلاب.

أما ما يخصّ مراقبة عمل المسابح وحمامات السوق والتأكد من سلامة المياه فيها، فقد أشار مدير الشؤون الصحية إلى أنه يتمّ سحب عينات بشكل دوري من جميع المسابح في دمشق، وكانت هناك منذ مدة مخالفة لأحد المسابح ومن ثم تمّ إصلاح الخلل، كما أوضح إبراهيم أنه سيتمّ خلال الفترة القادمة سحب عينات من محال البوظة ولن يتمّ الاكتفاء بالإغلاق وإنما بتسمية المخالفين بالاسم.