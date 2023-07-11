بمشاركة سورية.. انطلاق المؤتمر السادس للشراكة العربية الهندية

انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم فعاليات المؤتمر السادس للشراكة العربية الهندية بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بمشاركة سورية وممثلين عن معظم الدول العربية وكبار الشركات الهندية العاملة فيها.

وشدد وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيلي موراليدهاران على أهمية العلاقات بين الهند والعالم العربي، وحرص نيودلهي على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع جميع الدول العربية بما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

وأكد موراليدهاران أن العلاقات العربية الهندية صمدت أمام اختبار الزمن والصراعات الجيوسياسية وحتى خلال جائحة كورونا، واستمرت هذه العلاقات بالنمو.

وأجرى الوفد السوري الذي ضم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل والسفير السوري لدى الهند الدكتور بسام الخطيب ونائبته السيدة منال قدورة، لقاءات مع عدد كبير من السفراء العرب، وسفير جامعة الدولة العربية في الهند، وشركات هندية متطورة ترغب بالاستثمار في سورية.

ودعا الدكتور الخليل ممثلي الشركات الهندية لزيارة سورية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها خاصة للدول الصديقة ومنها الهند، التي حافظت على علاقات جيدة مع سورية في جميع المجالات.

وركزت كلمات الوفود المشاركة على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الهند والدول العربية.

وكان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيلي موراليدهاران أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده تتطلع لإقامة علاقات متينة مع سورية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد، حيث يتم طرح ومناقشة فرص الاستثمار في العديد من القطاعات في الهند والعالم العربي.