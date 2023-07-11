روسيا تستخدم الفيتو ضدّ مشروع قرار غربي بمجلس الأمن ينتهك سيادة سورية 

نيويورك – سانا

استخدمت روسيا اليوم حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن ينتهك سيادة سورية بحجة إيصال المساعدات عبر الحدود.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة عقب استخدام بلاده حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الغربي: “إن الغرب يواصل مسرحياته في مجلس الأمن ومشروع القرار الذي قدمه يتجاهل مصالح الشعب السوري”.

بدوره قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: إن إيصال المساعدات عبر الحدود يجب أن يحترم سيادة سورية.

يتبع ….