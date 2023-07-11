سائح مراهق يخرّب معبداً يابانياً عمره 1200 عام

أفادت الشرطة اليابانية بأن سائحاً كندياً مراهقاً قد أقدم على تخريب معبد يعود إلى القرن الثامن. والنصب التذكاري المعني هو معبد توشودايجي الواقع في مدينة نارا في جنوب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.

والمعبد جزء من مجمّع بوذي قديم معروفة باسم آثار نارا القديمة، والذي ينتمي إلى قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة يونسكو.

ويتألّف الموقع المدرج على قائمة يونسكو من ثمانية عناصر: خمسة مجمعات معابد بوذية بينها توشودايجي بالإضافة إلى موقع قصر نارا الأثري وضريح شنتو وغابة كاسوغاياما البدائية.

ونقلت صحيفة ماينيتشي شيمبون اليومية اليابانية عن الشرطة أن صبياً يبلغ من العمر 17 عاماً كان يزور المقصد السياحي الشهير ثم نقش حروفاً على عمود خشبي بأظافره.