شويغو: تزويد كييف بذخائر عنقودية سيضطرّنا إلى استخدام أسلحة مماثلة

موسكو – وكالات

حذّر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، سيضطرّ القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.

وقال شويغو: “إذا زوّدت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية كردّ فعل”، مشيراً إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الأمريكية، فضلاً عن أن مداها أوسع وأكثر تنوّعاً.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن بلاده مسلّحة بذخائر عنقودية “لجميع المناسبات”، مشدّداً على أن روسيا امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكاً منها للتهديد الذي تشكّله على السكان المدنيين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إنه وافق على توصية البنتاغون بتزويد القوات الأوكرانية بذخائر عنقودية.

وأشارت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تتخلّص من المخزونات القديمة من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالذخائر العنقودية.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إحباط كل محاولات الجيش الأوكراني الهجومية وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والقضاء على أكثر من 500 جندي خلال اليوم الماضي.

وأضافت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين “سو-25″، واعترضت 3 صواريخ Storm Shadow بريطانية، وصاروخ أمريكي الصنع من نوع “هيمارس”، وأسقطت 9 مسيّرات أوكرانية.

وأضافت: إن المعارك على محور دونيتسك أسفرت خلال اليوم الماضي عن مقتل حوالي 250 جندياً أوكرانياً، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

واستهدف سلاح الجو الروسي تجمّعات القوات الأوكرانية على محور كراسنو-ليمان، وصدّ سلاح المدفعية 3 هجمات للعدو على هذا المحور، وبلغ حجم الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية أكثر من 100 جندي.

وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية تجمّعات للقوات الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 20 جندياً وتدمير عربتين مدرعتين، وشاحنات ومحطة رادار.

كذلك لقي أكثر من 50 جندياً أوكرانياً مصرعهم على محور خيرسون وتم تدمير أسلحة ومعدات عسكرية بينها مدافع تسلمتها كييف من دول غربية.

وعلى محور زابوروجيه تمكّنت القوات الروسية من القضاء على 90 عسكرياً أوكرانياً وتدمير 15 عربة ومدرّعة بريطانية الصنع.